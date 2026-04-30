Terreno abandonado se incendia y causa alarma en Sabancuy

El jueves por la mañana se quemó un patio baldío abandonado en la colonia la Lupita, en donde afortunadamente el incendio no fue muy grande y nada más provocó mucho humo en toda la colonia. Por ello, los pobladores que viven cerca de esos terrenos pidieron que los dueños se hagan responsables de limpiarlos para evitar que se quemen y el fuego se pase a otros terrenos.

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El incendio fue alrededor de las 10:00 horas en la colonia la Lupita, entre la calle Jobo y la calle Morelos. No se sabe quién provocó el incendio que comenzó a quemar el terreno, por lo que los vecinos se alarmaron al ver mucho humo; sin embargo, debido a que los terrenos de al lado estaban limpios, el fuego no aumentó y duró alrededor de media hora.

Salvador Bernal Gómez, quien vive en la colonia la Lupita, dijo que en su colonia hay muchos patios baldíos enmontados y en esta temporada de sequía hay riesgo de que se quemen, por lo que se pide que los dueños se hagan responsables de limpiarlos para evitar causar problemas a quienes viven cerca.

Subrayó que la mayoría de los terrenos tienen muchos años abandonados, por lo que cada año en temporada de calor hay riesgo de que se quemen. Ante esto, se busca que las autoridades locales identifiquen a los dueños y les exijan que los limpien.

Agregó que los terrenos baldíos enmontados son grandes, ya que algunos miden alrededor de 50 metros cuadrados. Se debe ver de quién son y, si no se van a hacer responsables de ellos, los pueden expropiar para hacer algún parque o cancha deportiva que beneficie a los vecinos de esa colonia.

Señaló que todo el tiempo causan molestias, ya que en temporada de sequía hay riesgo de que se quemen y el fuego se pase a las viviendas cercanas, mientras que en temporada de lluvias son criaderos de mosquitos y animales ponzoñosos. Por ello, se quiere que los dueños se hagan responsables de limpiarlos o que los vendan a quienes los vayan a utilizar y no sigan abandonados.

Por su parte, Laura Martínez Fernández, quien vive en la colonia la Lupita, dijo que en esta temporada de sequía se queman muchos terrenos y el humo llega hasta sus casas y perjudica en la salud de los pobladores, por lo que piden que no provoquen los incendios y que los dueños de los patios baldíos enmontados los limpien.

Señaló que en la colonia la Lupita hay muchos patios baldíos enmontados muy grandes, por lo que deben de ver la manera de que los limpien o los vendan en lotes pequeños para que los utilicen y no sigan en el abandono, para que no perjudiquen a quienes viven cerca.

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JGH