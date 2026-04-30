Seis yucatecas serán beneficiarias en la Segunda Jornada de Reconstrucción Mamaria del Hospital Regional Mérida ISSSTE

Doce mujeres serán las beneficiarias de la Segunda Jornada de Reconstrucción Mamaria organizada por el Hospital Regional Mérida ISSSTE “Elvia Carrillo Puerto”. En esta ocasión llegará hasta la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con especialistas provenientes de la institución en Mérida quienes asistirán a seis mujeres yucatecas y seis quintanarroenses en cirugías de reconstrucción mamaria.

Omar Bermúdez Ferro, director del hospital, explicó que la reconstrucción mamaria no es un procedimiento estético, sino la culminación de una lucha que enfrentan miles de mujeres. También destacó que estas intervenciones permiten que aquellas mujeres afectadas por el cáncer puedan recuperar su identidad y mejorar la calidad de vida que la enfermedad les arrebató.

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Los procedimientos, que se llevarán a cabo del 1 al 3 de mayo en Cancún, serán cirugías reconstructivas para pacientes que cumplieron requisitos como llevar por lo menos seis meses sin recibir radioterapia, contar con la aprobación de su oncólogo y mantener una salud estable. El doctor Eduardo Median Flores, médico cirujano plástico que participará en estas jornadas, explicó que cada reconstrucción es diferente, ya que cada caso es único y depende de la paciente las acciones que se tomarán desde el quirófano.

El médico detalló que entre las opciones de reconstrucción se puede colocar un implante, pero también entre las intervenciones se incluyen la adaptación de colgajos o trabajo con expansores; “Hay por lo menos unas quince formas de reconstruir, por lo que se utiliza la que sea más adecuada para cada persona”. En cuanto a la duración de las intervenciones, las de menor impacto pueden tomar entre dos horas y dos horas y media, mientras que las más complejas pueden llegar hasta las cuatro horas en quirófano.

Respecto a las doce mujeres beneficiadas en esta jornada, se adelantó que la mitad corresponde a Yucatán y las otras seis a Quintana Roo. Las edades oscilan entre los los 30 y 50 años, cada mastectomía se adaptará a la necesidad y requerimiento de las pacientes, con quienes ya se ha tenido contacto previo a las intervenciones que se les llevarán a cabo en los próximos días.

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Sobre la importancia de la jornada, Cinthya Faugier, representante de la asociación Reconstruir es Volver a Vivir, comentó que una mastectomía puede oscilar un costo de 200 mil pesos entre el procedimiento, insumos y cuidados. Por ello, enfatizó la importancia en el trabajo coordinado entre instituciones para acercar estos servicios que cambian la vida tanto de los derechohabientes del Issste como no derechohabientes, fortaleciendo así el acceso a la salud.

La primera campaña organizada por el Issste en Yucatán logró exitosamente cinco mastectomías, cifra que superarán por más del doble en esta edición. Sin embargo, el trabajo no ha terminado, ya que se espera que en octubre realicen una tercera edición que alcance a más mujeres no solo de Yucatán, sino de toda la región peninsular así como de Chiapas y Tabasco.

Para las mujeres interesadas, pueden apuntarse a la lista de espera a través de los medios de contacto del Hospital Regional Mérida Issste “Elvia Carrillo Puerto”.