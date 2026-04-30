Los Alegres del Barranco regresan a los escenarios en Jalisco, tras polémica por hacer apología del CJNG

Hace poco, se dio a conocer que la agrupación Los Alegres del Barranco habría confirmado su regreso a los escenarios, en esta ocasión será en Guadalajara con un concierto para el próximo 15 de agosto en la Arena GDL.

Por medio de sus redes sociales, la agrupación decidió enviar un mensaje a sus seguidores por esta nueva presentación.

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“Gente de Guadalajara, Jal., nos volvemos a ver este próximo 15 de agosto para que toda la raza nos acompañe. Vayan apartando su boleto para que no se queden fuera. Los esperamos. Saludos y bendiciones de parte de sus amigos”.

Recordemos que en 2025, la agrupación vivió una fuerte controversia, pues durante una presentación en el Auditorio Telmex, interpretaron un corrido acompañado de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, desatando una investigación por apología del delito.

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Ante esta situación, las sanciones no se hicieron esperar, pues tuvieron cancelaciones en presentaciones, se les retiró la visa en Estados Unidos, congelamiento de cuentas bancarias y restricciones de movilidad dentro de Jalisco. Al final, llegaron a un acuerdo judicial que suspendió el caso bajo ciertas condiciones.

La agrupación decidió modificar la narrativa musical y tomaron medidas resaltaron la creación de un tema con enfoque preventivo, solo por mencionar algunas.

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