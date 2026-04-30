Temen tragedia por líneas eléctricas colgadas en Escárcega

Vecinos de la calle 34, entre 48 y 50 de la colonia Revolución, hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que envíe a una cuadrilla a levantar las líneas de energía que se encuentran colgando y muy bajas.

Noticia Destacada Denuncian abandono y falta de medicamentos en casa de salud de Escárcega

Desde hace más de 8 meses que las líneas de energía de mediana capacidad se encuentran colgadas y muy bajas, lo que se ha convertido en un riesgo debido a que pueden recibir una descarga eléctrica que les pueda causar serias lesiones y hasta la muerte.

El riesgo aumenta cuando los niños juegan en la calle cerca de las líneas de energía. Aunque en varias ocasiones lo han reportado en las oficinas de la CFE ubicadas en el centro de la ciudad, solo les han contestado que en cualquier momento acudirían y que estén pendientes cuando llegue la cuadrilla; sin embargo, han transcurrido 8 meses y todavía siguen en espera de que lleguen a levantar los cables de electricidad.

Afortunadamente no ha sucedido ningún accidente hasta el momento, pero no es necesario esperar a que alguna persona adulta o un niño se electrocute y resulte lesionado. Para evitar un hecho desagradable, decidieron hacer un llamado a la empresa de clase mundial para que tome en cuenta esta petición ciudadana.

Es necesario que acudan a subir las líneas de energía, ya que es su obligación prestarles un buen servicio debido a que nada les regalan, pues cada dos meses los usuarios acuden a pagar sus recibos. Ahora es momento de que les cumplan para garantizar que no corran ningún riesgo con esta situación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH