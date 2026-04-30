Registro de drenaje deteriorado podría causar accidente fatal en Campeche

La tapa de metal del registro del drenaje que atraviesa la avenida Justo Sierra Méndez, entre 41 y 43 de la colonia Esperanza, representa un riesgo para las personas que viajan en sus vehículos, debido a que se hunde constantemente y pueden sufrir un accidente con fatales consecuencias, ya que es un lugar muy transitado.

Según versión de los conductores, desde hace más de cinco meses se han percatado que la reja de metal del registro del drenaje en esta avenida de alta velocidad se encuentra en malas condiciones. El peligro aumenta cuando un tráiler circula cerca del lugar, pues si una de sus llantas se hunde, podría provocar un hecho catastrófico.

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Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que envíen al personal de la Dirección de Obras Públicas y refuercen o cambien la reja de metal.

Se destacó que es necesario que el registro aguante el peso de los vehículos y se evite un hecho lamentable, ya que la avenida Justo Sierra Méndez es muy transitada y el riesgo es mayor para las unidades pesadas, que podrían incluso volcarse y ocasionar lesionados o afectar a peatones que transiten en ese momento.