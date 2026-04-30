Libertad de prensa en crisis mundial: más de la mitad de países en niveles “graves”, alerta RSF

La libertad de prensa a nivel global atraviesa uno de sus momentos más críticos, de acuerdo con el más reciente informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que advierte un deterioro sostenido en las condiciones para el ejercicio periodístico en la mayoría de los países.

El índice, elaborado desde 2002, evalúa la situación de la libertad de prensa en 180 naciones mediante una escala que va de “muy grave” a “bueno”.

En su edición más reciente, la organización detectó una tendencia alarmante: más de la mitad de los países analizados se ubican en las categorías más restrictivas.

¿Qué revela el índice global de libertad de prensa?

Por primera vez en su historia, el informe señala que más del 50 por ciento de los países presentan condiciones “difíciles” o “muy graves” para el ejercicio periodístico.

Además, la proporción de la población mundial que vive en entornos considerados “buenos” se ha reducido drásticamente, pasando de un 20 a menos del 1 por ciento.

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RSF subraya que nunca antes la puntuación promedio global había sido tan baja, lo que refleja un retroceso generalizado en las garantías para la libertad de expresión.

¿Qué países lideran y cuáles están en crisis?

En la parte alta del ranking se mantienen principalmente países del norte de Europa, con Noruega a la cabeza. En contraste, naciones como Eritrea, China, Irán y Rusia ocupan los últimos lugares, con condiciones consideradas altamente restrictivas.

También se reportan caídas significativas en países como El Salvador y Georgia, donde se han intensificado medidas que afectan el trabajo de periodistas. En el caso de Níger, el descenso se atribuye al aumento de la violencia y la inestabilidad política en la región del Sahel.

Estados Unidos y las críticas a Donald Trump

Estados Unidos fue clasificado como un país con situación “problemática” y descendió posiciones en el ranking. RSF atribuye este retroceso a una serie de acciones y discursos del presidente Donald Trump, que, según la organización, han derivado en ataques sistemáticos contra la prensa.

Entre los casos señalados se encuentra la detención y deportación de un periodista que cubría temas migratorios, así como recortes en el financiamiento a medios internacionales.

🔴 #RSFIndex2026 | RSF dévoile son Classement mondial de la liberté de la presse 2026 ! #JournéeDeLaLibertéDeLaPresse Thread⬇ pic.twitter.com/NCIqMYemXu — RSF (@RSF_inter) April 30, 2026

¿Qué implica este retroceso global?

El informe advierte que el debilitamiento de la libertad de prensa tiene consecuencias directas en la democracia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Aunque algunos países han mostrado avances puntuales —como Siria, tras cambios políticos recientes—, la tendencia general apunta a un entorno cada vez más adverso para el periodismo.

La evaluación de RSF confirma que la libertad de prensa enfrenta desafíos estructurales a nivel mundial, en un contexto donde los riesgos para periodistas y medios continúan en aumento.

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