Alertan por falta de hoteles en Ciudad del Carmen ante concierto de Natalia Jiménez

Aunque el turismo regional es el principal visitante a Ciudad del Carmen, se ha detectado una creciente llegada de personas provenientes de entidades como Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Colima, lo que obliga a reforzar la promoción y organización para brindar una atención integral, pues la falta de capacidad hotelera del pasado periodo vacacional podría repetirse en la próxima Feria de Julio.

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Advirtió lo anterior Nelsy del Carmen Sánchez Vega, directora de Turismo y Desarrollo Económico, al reconocer que ya comenzaron con la planeación turística y logística para recibir a miles de visitantes que, año con año, arriban a la Isla por este evento que combina espectáculos, tradición y devoción religiosa.

El pasado miércoles se dio a conocer que Natalia Jiménez, reconocida cantante y compositora española de pop latino y música mexicana, famosa por ser la vocalista de La Quinta Estación, se presentará el 16 de julio en el primer día de la Feria en honor a la Virgen del Carmen. Este anuncio ha puesto en modo alerta a quienes tendrán la responsabilidad de recibir a las miles de personas que llegan a esta fiesta patronal y a quienes, siendo seguidores de los artistas, al tratarse de un concierto gratuito, deciden viajar para disfrutar del evento.

Informó que ya se trabaja de manera anticipada con prestadores de servicios para estructurar paquetes turísticos que permitan aprovechar la alta afluencia de visitantes durante la temporada. El objetivo es integrar una oferta completa que incluya transporte, hospedaje, alimentos y actividades recreativas, facilitando a los turistas su llegada y estancia en la isla.

Durante la Fiesta del Mar, incluso hoteles de Isla Aguada alcanzaron su capacidad máxima. / Perla Prado Gallegos

En ese sentido, la funcionaria destacó que los prestadores de servicios turísticos representan la base del desarrollo en este rubro, aunque reconoció que aún falta mayor participación, principalmente del sector hotelero y restaurantero, para generar paquetes atractivos incluso fuera de temporadas festivas.

Debido a que cada julio se ven llegar decenas de camiones de turistas quienes no tienen ningún acercamiento con prestadores de servicio y su presencia se desaprovecha, Sánchez Vega refirió que los operadores turísticos han mantenido contacto constante con agencias y transportistas de distintas partes del país, quienes solicitan información sobre rutas, estacionamientos y opciones de actividades en la ciudad. A través de una base de datos, dijo, se les comparte de manera continua la cartelera de eventos y los paquetes disponibles con el propósito de incentivar la llegada organizada de visitantes.

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Recordó que durante eventos recientes como la Fiesta del Mar, la ocupación hotelera alcanzó su máxima capacidad, extendiéndose incluso a comunidades como Isla Aguada, lo que evidenció la necesidad de ampliar la oferta de hospedaje. Ante este panorama, reveló que se han iniciado acercamientos con la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) para explorar alternativas como la renta temporal de viviendas y departamentos, similar al modelo de plataformas digitales pero operado de manera local. Indicó que ya se han identificado algunas propiedades que podrían integrarse a esta oferta, lo que ayudaría a atender la demanda en la próxima temporada alta.

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JGH