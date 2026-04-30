Maite Perroni revela problemas de salud que enfrenta tras ser mamá.

Maite Perroni ha compartido detalles profundos y honestos sobre los retos de salud que ha enfrentado tras el nacimiento de su hija, Lía. La actriz y cantante ha decidido romper el silencio para visibilizar procesos que muchas mujeres atraviesan en la maternidad pero que pocas veces se discuten en el ojo público.

Fue en su participación en el podcast de Christian Chávez, que la actriz de 43 años reveló que además de problemas de salud, ha recibido fuertes críticas a su físico. Estos comentarios no han pasado desapercibidos y varios usuarios en redes han mostrado su apoyo a Maite.

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¿Qué problemas ha enfrentado Maite Perroni tras ser mamá?

Maite reveló que el final de su embarazo no fue sencillo, ya que fue diagnosticada con preeclampsia. Esta condición, caracterizada por una presión arterial peligrosamente alta, puso en riesgo tanto su salud como la de su bebé. Debido a esta complicación, lo que se planeaba como un parto natural tuvo que convertirse en una cesárea de emergencia.

Más allá de lo físico, la integrante de RBD ha sido muy abierta sobre el impacto emocional del postparto. La actriz ha reforzado su mensaje contra la "violencia digital", explicando que tras ser madre enfrentó un fuerte escrutinio por los cambios físicos. Maite confesó que lidiar con las expectativas sociales de "recuperar la figura" fue un reto de salud mental.

Un nuevo enfoque en su bienestar

Actualmente, Maite se encuentra en una etapa de equilibrio. Ha mencionado que su cuerpo "atravesó una transformación profunda para dar vida". Ha dejado de lado las dietas extremas para enfocarse en una nutrición que le brinde energía para la crianza, además de mantenerse alejada de proyectos de larga duración para evitar el agotamiento.

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Estas decisiones tienen como fin priorizar la estabilidad emocional junto a su familia. La actriz compartió que sigue en un proceso de adaptación a los cambios hormonales que persisten incluso años después del parto. Con estas declaraciones, Perroni busca normalizar que la recuperación postparto no es lineal ni puramente estética, sino un proceso de salud integral.

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