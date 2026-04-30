José Alberto González Juárez inicia ministerio pastoral en Ciudad del Carmen

En medio de un ambiente cargado de espiritualidad, tradición y sentido comunitario, el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen se convirtió en el punto de encuentro para dar la bienvenida al XV obispo de la diócesis de Campeche, José Alberto González Juárez, recibido con muestras de afecto, respeto y compromiso por la comunidad católica carmelita.

Durante el acto mariano, el nuevo obispo compartió que decidió encomendarse a la Virgen del Carmen, consagrando a ella toda la diócesis, parroquias, comunidades y familias, con la intención de que su protección sea constante en esta nueva etapa pastoral.

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El rector del santuario, José Francisco Verdejo Aguilera, afirmó que la comunidad está dispuesta a acompañar al nuevo pastor en su misión episcopal, confiando en que su ministerio estará marcado por la humildad, fortaleza espiritual y sensibilidad ante las necesidades del pueblo.

El obispo expresó su emoción por encontrarse en Ciudad del Carmen, destacando la riqueza espiritual del santuario y su valor histórico. Reiteró que asume su responsabilidad con espíritu de servicio, cercanía y apertura, subrayando: “Vengo a aprender de ustedes, a escuchar sus voces y a construir juntos un camino de fe”.

En su mensaje resaltó el papel de la Virgen María como modelo de fe y guía, recordando su presencia al pie de la cruz como símbolo de amor y acompañamiento. Hizo un llamado a los fieles a mantenerse unidos, fortalecer la oración y asumir su papel como discípulos misioneros.

Al término del acto, González Juárez señaló que eligió este santuario como arranque simbólico de su labor episcopal por su relevancia espiritual. Indicó que su prioridad será escuchar antes de actuar, recorrer comunidades y mantener una Iglesia cercana y sensible a las problemáticas sociales, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco.

La llegada de José Alberto González Juárez representa el inicio de un nuevo capítulo para la diócesis de Campeche, marcado por la expectativa de una Iglesia más cercana, participativa y comprometida con la realidad de la población.