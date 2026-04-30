Clima en Campeche este fin de semana: anticiclón mantendrá ambiente sofocante en la región

Debido al dominio de una circulación de alta presión localizada sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, misma que se ve asociada a un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, en el Estado de Campeche se prevén temperaturas muy calurosas durante el día, pasando a cálidas en la noche y por la madrugada, con cielo desde despejado a parcialmente nublado, así como rachas de viento ligeras.

Noticia Destacada Alertan por falta de hoteles en Ciudad del Carmen ante concierto de Natalia Jiménez

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, en la entidad se prevén altas temperaturas que rondarán los 40 grados como alcance máximo, mientras que por la noche se espera un descenso considerable hasta llegar a los 22 grados.

Asimismo, no hay riesgo de lluvias activas en la región, por lo que se espera cielo mayormente despejado con nubosidad dispersa, acompañado por viento de componente del Este y Sureste con una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros.

Estas condiciones, de acuerdo con el reporte de la Seprocicam, son favorecidas por un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, el cual limita el desarrollo de nubosidad significativa pese al abundante ingreso de humedad desde el Mar Caribe hacia el interior de la Península de Yucatán.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH