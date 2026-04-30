Muere Linda Porto, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano.

La industria del espectáculo en México se encuentra de luto este 30 de abril de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de Linda Porto, destacada actriz, modelo y bailarina que formó parte de la etapa final de la Época de Oro del Cine Mexicano. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Fue por medio de sus redes sociales que ANDI compartió la noticia junto a un mensaje en donde expresaron sus condolencias a familiares y amigos. Hasta el momento, las causas específicas de su muerte no han sido reveladas de manera oficial por sus allegados, manteniendo la información dentro de su círculo cercano.

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Trayectoria y legado de Linda Porto en México

Linda Porto dejó una huella significativa tanto en la pantalla grande como en la televisión mexicana. Durante la Época de Oro del Cine Mexicano, la actriz participó en producciones emblemáticas como Cada quien su vida, El proceso de las señoritas Vivanco, Concurso de belleza y El jinete de la muerte.

Por otro lado, mientras en la televisión, fue un rostro conocido para las audiencias más recientes gracias a sus actuaciones en diversos capítulos de la icónica serie unitaria de Televisa, "Mujer, casos de la vida real". Una producción que la mantuvo vigente para varias generaciones.

La actriz pertenecía a una de las familias más influyentes del medio artístico nacional. Era hermana de la fallecida actriz Maty Huitrón y, por tanto, tía de la reconocida productora de telenovelas Carla Estrada. Su partida marca el cierre de un capítulo más de la generación que consolidó la industria cinematográfica en México durante el siglo XX.

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