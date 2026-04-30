Víctor Noriega revela su lucha contra la hipertensión y depresión tras sufrir accidente

En una reciente y emotiva entrevista, el actor y exintegrante del grupo Garibaldi, Víctor Noriega, ha abierto su corazón sobre el difícil momento personal que atraviesa. Tras sufrir un accidente que ha mermado su condición física, el cantante reveló que se encuentra en un proceso de recuperación que va más allá de lo superficial.

El artista explicó que su recuperación va más allá del ámbito superficial, enfrentando simultáneamente cuadros de hipertensión y depresión. Noriega reveló que la inactividad ha afectado su estado de salud y anímico, son reflejos de una salud mental descuidada, comentarios que preocuparon a sus seguidores.

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¿Cuál es el estado de salud de Víctor Noriega?

Noriega, quien fue un ícono de los años 90 por su físico atlético, explicó que la combinación de problemas de salud y la falta de oportunidades laborales tras el periodo de pandemia lo llevaron a un estado emocional crítico. Según sus propias palabras, este proceso ha sido una "situación límite”.

El cantante comentó que este aumento de peso y el diagnóstico de hipertensión se volvieron reflejos de una salud mental descuidada. Noriega confesó que lo más doloroso ha sido "no reconocerse al mirarse al espejo", describiendo una sensación de "nube negra" y mala suerte constante que alimentó su depresión.

Además de la depresión, la hipertensión ha complicado su cuadro clínico, obligándolo a llevar un control médico estricto. Reveló que en años anteriores llegó a subir hasta 30 kilos debido a problemas emocionales y al aislamiento. El siniestro reciente actuó como un detonante para que Noriega decidiera hablar públicamente.

El mensaje de conciencia de Víctor Noriega

Víctor aprovechó los micrófonos para pedir a la audiencia y a los medios mayor empatía. Criticó duramente las burlas y memes sobre los cambios físicos de las personas, recordando que detrás de una imagen deteriorada suele haber una lucha interna contra enfermedades mentales y físicas que no siempre son visibles.

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