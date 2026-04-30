Síguenos

Última hora

Campeche

Vehículo con ganado sufre volcadura; chofer sale ileso y regala animales

Yucatán / Mérida

Incendio en bodegas de la carretera Mérida-Umán fue sofocado tras horas de labor continua

La SSP informó por medio de un comunicado que las autoridades lograron sofocar las llamas.

Por Redacción Por Esto!

30 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Incendio en bodegas de la carretera Mérida-Umán fue sofocado.
Incendio en bodegas de la carretera Mérida-Umán fue sofocado. / Facebook: SSP Yucatán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que este jueves fue atendido un incendio en dos bodegas ubicadas a la altura del kilómetro 7+500 de la carretera Mérida–Umán, donde desde el mediodía se desplegó un operativo ininterrumpido para controlar y sofocar el fuego.

En el lugar, personal de la SSP, a través de bomberos y unidades de apoyo, trabajó durante varias horas para contener la propagación del incendio, debido a que en ambos inmuebles se almacenaban materiales de construcción, artículos de iluminación y decoración, así como solventes, muebles y otros objetos que incrementaban el riesgo.

Habrá calles cerradas en Mérida este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo

Noticia Destacada

Cierre de calles en el Centro de Mérida por la marcha del Día del Trabajo este 1 de mayo: bloqueos y rutas alternas

La intervención se mantuvo de manera constante desde que se tomó conocimiento del hecho y se prolongó hasta la noche, cuando finalmente el incendio fue sofocado. Actualmente, el personal continúa en labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación y mantener condiciones de seguridad en la zona.

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron cierres en vías alternas y en puntos cercanos al área del siniestro, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y facilitar el trabajo del personal operativo. En el sitio también se contó con apoyo prehospitalario en prevención.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las causas del incendio permanecen bajo revisión. La SSP reconoce el trabajo continuo del personal que participó durante toda la jornada para controlar el siniestro y salvaguardar la integridad de la población.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar