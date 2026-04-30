Incendio en bodegas de la carretera Mérida-Umán fue sofocado tras horas de labor continua

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que este jueves fue atendido un incendio en dos bodegas ubicadas a la altura del kilómetro 7+500 de la carretera Mérida–Umán, donde desde el mediodía se desplegó un operativo ininterrumpido para controlar y sofocar el fuego.

En el lugar, personal de la SSP, a través de bomberos y unidades de apoyo, trabajó durante varias horas para contener la propagación del incendio, debido a que en ambos inmuebles se almacenaban materiales de construcción, artículos de iluminación y decoración, así como solventes, muebles y otros objetos que incrementaban el riesgo.

Noticia Destacada Cierre de calles en el Centro de Mérida por la marcha del Día del Trabajo este 1 de mayo: bloqueos y rutas alternas

La intervención se mantuvo de manera constante desde que se tomó conocimiento del hecho y se prolongó hasta la noche, cuando finalmente el incendio fue sofocado. Actualmente, el personal continúa en labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación y mantener condiciones de seguridad en la zona.

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron cierres en vías alternas y en puntos cercanos al área del siniestro, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y facilitar el trabajo del personal operativo. En el sitio también se contó con apoyo prehospitalario en prevención.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las causas del incendio permanecen bajo revisión. La SSP reconoce el trabajo continuo del personal que participó durante toda la jornada para controlar el siniestro y salvaguardar la integridad de la población.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal