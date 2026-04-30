Vehículo con ganado sufre volcadura entre Haltunchén y Villamadero; chofer sale ileso y regala animales

Una unidad que transportaba ganado sufrió una volcadura entre Haltunchén y Villamadero, a la salida de la autopista rumbo a Champotón. El chofer resultó ileso, aunque varios animales resultaron heridos y otros más escaparon, al menos tres cabezas de ganado.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 20:40 horas, cuando la unidad con remolque integrado estaba saliendo del poblado de Villamadero, y al tomar una curva volcó en zona de la autopista, a escasos metros del poblado de Haltúnchén, perteneciente al municipio de Seybaplaya. Varios pobladores de localidades cercanas se aglutinaron en la zona para auxiliar al chofer, que no sufrió lesiones.

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Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes procedieron a abanderar la zona del accidente. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la volcadura, aunque es probable que al tomarla perdió el control del volante, provocando el accidente.

Trascendió que el propietario del camión con remolque decidió regalar los animales accidentados. De los extraviados tras el percance, por ahora no hay información. La aglomeración permanecía en la zona, en la espera de una grúa particular para remover la unidad siniestrada.