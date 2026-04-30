“Plan Casa”, el programa de vivienda para los más necesitados en Italia, similar al modelo mexicano; así funciona

En Italia se puso en marcha el Plan Casa, para el que se destinarán hasta 10 mil millones de euros con el objetivo de que estén disponibles más de 100 mil viviendas populares a precios controlados, en los próximos 10 años.

Este programa en el país europeo es similar y tiene las bases de Vivienda para el Bienestar que impulsa actualmente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en México, para construir 1.8 millones de casas en seis años, así como condonar 5 millones de créditos impagables.

“Intervenimos para recuperar hasta 60 mil viviendas populares que hoy no son utilizables, de modo que podamos asignarlas a ciudadanos y familias que las necesitan. Abrimos también a las inversiones privadas en la vivienda, con procedimientos más rápidos y simplificados”.

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“Pero con una condición clara: al menos el 70% de las viviendas construidas deberá destinarse a quienes están en dificultades, con precios de venta o alquiler reducidos en al menos un 30% respecto a los valores de mercado”, explicó Giorga Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros de Italia.

La funcionaria detalló que de esta manera quieren dar respuesta concreta a los sectores vulnerables y también a los italianos que trabajan, estudian, pagan impuestos y que actualmente, sobre todo en las grandes ciudades, no pueden tener una casa.

Meloni agradeció el apoyo de los ministros Salvini y Foti, a las regiones así como a los municipios por su colaboración para que el Plan Casa sea una realidad en ese país y pueda beneficiar a los italianos que más lo necesitan.