Detienen a sujeto involucrado en ataque armado de la colonia El Milagro en Cancún

Un hombre identificado como Francisco Miguel “N” fue detenido por autoridades estatales y federales en Cancún, señalado como presunto implicado en el ataque armado registrado la mañana de este jueves en la colonia El Milagro.

De acuerdo con la Policía Estatal de Investigación, el sujeto habría participado junto con otro individuo en la agresión directa contra la víctima, ocurrida sobre la calle Egipto, donde un joven fue atacado a balazos frente a su familia.

La detención se llevó a cabo en la Supermanzana 233, manzana 13, sobre la calle 82 entre 73 y 75 Norte, frente a la parroquia Divino Niño Jesús, mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de investigación, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Durante la intervención, a Francisco Miguel “N” le aseguraron 109 bolsitas con hierba verde, 12 con piedra, un arma de fuego corta calibre 9 milímetros abastecida con dos cartuchos útiles, un teléfono celular y una motocicleta Italika tipo D150, color azul con negro.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que será la encargada de definir su situación jurídica.

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Fuentes policiales indicaron que, en relación con el ataque en El Milagro, la víctima fue identificada como Jesús del Carmen M. P., de 24 años, quien trabajaba como ayudante de pintor. Fue atacado a balazos cuando iba en compañía de su familia sobre un camino de terracería en la calle Egipto, manzana 42.

En el lugar del ataque, las autoridades aseguraron cinco casquillos percutidos y cuatro cartuchos útiles. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, el ojo derecho, el pómulo izquierdo, así como en el pecho, abdomen y hombro.

Según las primeras líneas de investigación, el homicidio podría estar relacionado con un incidente ocurrido días antes, cuando presuntos integrantes de un grupo delictivo le habrían exigido a la víctima que se cortara el cabello al pasar frente a un punto de venta.

Al ignorar la advertencia, presuntamente se habría originado la agresión. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y dar con otros posibles responsables.