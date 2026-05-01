Leonardo Aguilar genera polémica por vender boletos para su concierto en puesto de gorditas

Hace poco, el hijo de Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar causó gran revuelo en redes sociales, pues estuvo haciendo algo que pocos imaginaron. Recordemos que, el cantante se estará presentando próximamente en Zacatecas.

Sin embargo, lo que acaparó la atención del público fue que el joven, decidió salir a vender boletos para su show de una manera muy inusual, pues estaría siendo directo en un puesto de gorditas. Esta situación causó gran impacto entre sus seguidores y los usuarios de las redes sociales.

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Leonardo Aguilar vende boletos en puesto de gorditas

Fue por medio de un video en la cuenta oficial de Leonardo Aguilar, donde se puede observar que el cantante hace la invitación a sus fans a comprar sus boletos.

“¡Zacatecas! Ya están disponibles los boletos, ya están a la venta en las Gorditas Doña Julia y en las tiendas del Jerezano"

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No perdió el momento para invitar a sus seguidores a este evento tan importante:

“No se lo pierdan, vayan, compren sus boletos para mi show el 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar. Leonardo Aguilar, Cuernavacas, Zacatecas. Primer show de esta nueva etapa en mi vida y lo quise estrenar aquí con ustedes. Muchas gracias”.

Sin duda, el video ha causado muchas reacciones en las redes sociales, donde algunos lo apoyan y felicitan que la familia de famosos se mantenga cerca de la gente y otros le hacen burla.

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