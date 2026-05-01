Crisis de salud alcanza al sector petrolero en Ciudad del Carmen

La crisis en los servicios de salud es generalizada en todas las instituciones que deberían dar atención a la población en el país. Aunque originalmente se creía que esto pasaba en los sistemas de gobierno, hoy día, derechohabientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quienes tiempos atrás gozaban de las mejores atenciones, hoy están viviendo la misma situación que recientemente fue denunciada por trabajadores y pacientes del esquema IMSS-Bienestar.

El secretario general del Sindicato Nacional Fuerza Laboral Petrolera, Carlos Joaquín Montejo Vivas, señaló que actualmente los derechohabientes enfrentan escasez de medicamentos, falta de especialistas y saturación hospitalaria, situación que antes no se registraba en el sistema médico de la empresa. Explicó que esta problemática ya no es exclusiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino que ahora también impacta al sector petrolero, donde históricamente se presumía un mejor nivel de atención.

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Agregó que antes había especialistas en todas las unidades de salud, y si no, el servicio era subrogado con buena atención. Hoy, muchos derechohabientes en Ciudad del Carmen son enviados a Mérida, Yucatán, donde incluso la clínica no abre sus puertas, bajo la complacencia de la empresa que no respeta lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Montejo Vivas criticó que, pese a los anuncios de cobertura universal en salud, en la práctica los servicios carecen de insumos básicos, obligando a los trabajadores a solventar gastos. Señaló que incluso faltan alcohol, algodón o jeringas, un hecho sin precedentes.

“El contrato colectivo puede ser muy completo en papel, pero si no se cumple, es letra muerta”, sostuvo. El líder sindical hizo un llamado a la base trabajadora a defender sus derechos, advirtiendo que la falta de organización podría agravar las condiciones laborales y de salud, sobre todo porque con los cambios en pensiones y el servicio deficiente, la etapa de la vejez será muy difícil de enfrentar.