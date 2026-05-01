Motocarro provoca accidente en colonia de Campeche

Un imprudente conductor de un motocarro causó un hecho vial en las calles del barrio de San José, quien al no respetar su alto generó el impacto contra un auto que iba en preferencia y cuyo guiador perdió el control, donde chocó contra un riel vial.

El accidente ocurrió cuando el guiador de un automóvil transitaba en preferencia sobre la calle Narciso Mendoza del barrio de San José; sin embargo, a pocos metros de llegar al cruce de la Pedro Moreno, su trayecto fue interrumpido por un motocarro, cuyo jinete no hizo su alto.

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Ante esto, el primer auto chocó la unidad de tres llantas para posteriormente proyectarse contra la acera, cuya carrera fue frenada por un riel vial; pese a las afectaciones, no hubo personas lesionadas; en tanto, ciudadanos e involucrados dieron parte al número de emergencias.

Al sitio llegó la policía, quienes abanderaron la zona, mientras los dos conductores decidieron llegar a un acuerdo por el pago de los daños.