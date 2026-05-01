Multa por placas vencidas en Campeche 2026: esto cuesta no cambiarlas a tiempo

En Campeche, el programa de reemplacamiento 2026 ya tiene consecuencias para quienes no realizaron el trámite dentro del plazo establecido. A partir de abril, autoridades estatales comenzaron a aplicar sanciones económicas a los automovilistas con placas vencidas, además de recargos por incumplimiento.
🚨 ¿Cuánto cuesta la multa por placas viejas en Campeche? De acuerdo con información oficial y reportes estatales, circular con placas vencidas en Campeche puede generar una multa aproximada de: $1,173 pesos a partir de la entrada en vigor de las sanciones en abril de 2026.
Este monto se deriva del uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 tiene un valor de $117.31 pesos diarios, base para calcular sanciones administrativas.
📅 Fecha límite y aplicación de sanciones
- El plazo original para cambiar placas fue hasta el 31 de marzo de 2026
- Se otorgó una prórroga hasta el 15 de abril sin multas
- A partir del 16 de abril, comenzaron las sanciones económicas
⚠️ Recargos por no cambiar placas Además de la multa, los conductores que no cumplan con el reemplacamiento enfrentan:
- Recargos e intereses por atraso en trámites vehiculares
- Imposibilidad de realizar otros servicios como renovación de tarjeta o venta del vehículo
- Posibles sanciones adicionales administrativas
En general, estos recargos se calculan como intereses mensuales acumulados sobre el adeudo, dependiendo del tiempo que pase sin regularizar la situación.
💰 ¿Cuánto cuesta evitar la multa? El costo del reemplacamiento 2026 en Campeche es de aproximadamente:
- $1,500 a $1,600 pesos para autos
- Basado en 13.5 UMAs
Es decir, no cambiar placas puede resultar más caro al sumar multa + recargos + trámite.