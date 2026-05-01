Multa por placas vencidas en Campeche 2026: esto cuesta no cambiarlas a tiempo

En Campeche, el programa de reemplacamiento 2026 ya tiene consecuencias para quienes no realizaron el trámite dentro del plazo establecido. A partir de abril, autoridades estatales comenzaron a aplicar sanciones económicas a los automovilistas con placas vencidas, además de recargos por incumplimiento.

🚨 ¿Cuánto cuesta la multa por placas viejas en Campeche? De acuerdo con información oficial y reportes estatales, circular con placas vencidas en Campeche puede generar una multa aproximada de: $1,173 pesos a partir de la entrada en vigor de las sanciones en abril de 2026.

Este monto se deriva del uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 tiene un valor de $117.31 pesos diarios, base para calcular sanciones administrativas.

📅 Fecha límite y aplicación de sanciones

El plazo original para cambiar placas fue hasta el 31 de marzo de 2026

para cambiar fue hasta el Se otorgó una prórroga hasta el 15 de abril sin multas

hasta el sin A partir del 16 de abril, comenzaron las sanciones económicas

⚠️ Recargos por no cambiar placas Además de la multa, los conductores que no cumplan con el reemplacamiento enfrentan:

Recargos e intereses por atraso en trámites vehiculares

por atraso en Imposibilidad de realizar otros servicios como renovación de tarjeta o venta del vehículo

de realizar otros como o Posibles sanciones adicionales administrativas

En general, estos recargos se calculan como intereses mensuales acumulados sobre el adeudo, dependiendo del tiempo que pase sin regularizar la situación.

💰 ¿Cuánto cuesta evitar la multa? El costo del reemplacamiento 2026 en Campeche es de aproximadamente:

$1,500 a $1,600 pesos para autos

para Basado en 13.5 UMAs

Es decir, no cambiar placas puede resultar más caro al sumar multa + recargos + trámite.