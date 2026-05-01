Punta Xen, Champotón, es reconocida como la "Mejor Playa por Descubrir" en Lo Mejor de México 2026

En una destacada ceremonia durante el Tianguis Turístico de México 2026 en Acapulco, la playa Punta Xen fue reconocida como la Mejor Playa por Descubrir en los premios “Lo Mejor de México”, organizados por México Desconocido. Este galardón, decidido por voto popular, resalta su belleza natural intacta y su enorme potencial turístico sostenible.

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Campeche brilló en varias categorías. Además del triunfo de Punta Xen, el estado compitió con Isla Arena en la categoría de Mejor Joya Oculta y con la experiencia de recorrer la Ciudad Amurallada de Campeche combinada con la zona arqueológica de Calakmul en la categoría de Experiencia Única.

Una joya virgen que conquista a México

Ubicada a unos 20-27 km al sureste de Champotón, Punta Xen, cuyo nombre maya significa “Punta de Mar”, ofrece una extensa franja de arena blanca, aguas turquesas y oleaje suave. Es el escape perfecto para quienes buscan tranquilidad lejos de las playas masificadas.

Entre sus principales atractivos destacan los campamentos tortugueros, ideales para aprender sobre la conservación de especies marinas, así como actividades de natación, snorkel y pesca deportiva. Gracias al apoyo de los votantes, Punta Xen se alzó con el triunfo, fortaleciendo la proyección de Campeche como destino emergente frente a otros sitios del país.

¿Cómo llegar y qué llevar?

Ruta : Carretera federal 180 hacia Champotón, luego desvío a Punta Xen.

: Carretera federal 180 hacia Champotón, luego desvío a Punta Xen. Recomendaciones: Llevar efectivo, agua, protector solar y snacks. Los servicios son básicos, pero eso forma parte de su encanto auténtico.

La Secretaría de Turismo de Campeche, encabezada por Adda Solís Peniche, celebró el logro: “Este premio coloca a Campeche en el mapa nacional como un destino de gran atractivo natural y consolida a Punta Xen como una opción emergente dentro del turismo mexicano”.

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Este reconocimiento no solo premia la belleza del lugar, sino que impulsa el turismo sostenible en la región, beneficiando a las comunidades locales y asegurando la preservación del entorno.

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JGH