Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le regaló los lentes de John Lennon.

Carlos Trejo, ha vuelto a sacudir las redes sociales y los medios de espectáculos con una declaración sorprendente: asegura que Yoko Ono le regaló personalmente los lentes originales de John Lennon. Los comentarios han generado sorpresa entre los usuarios por comentar cómo fue la manera en que recibió este presente.

Fue en redes sociales que Trejo reveló tener una de las reliquias musicales más importantes de los últimos años. Sin embargo; los usuarios no creyeron el relato del “Cazafantasmas”, generando burlas en diversas plataformas por el escepticismo que generó la historia.

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¿Cómo fue que Yoko Ono le regaló los lentes de Lennon a Trejo?

Según el relato de Trejo, el encuentro ocurrió durante una investigación paranormal que realizó en el edificio The Dakota, en Nueva York, lugar donde el ex-Beatle fue asesinado en 1980. Trejo afirma que la viuda de Lennon, al enterarse de su presencia y de la seriedad de su trabajo, solicitó conocerlo.

Yoko Ono, en un gesto de agradecimiento o reconocimiento, le entregó los icónicos anteojos de armazón redondo. La historia fue contada por Trejo en un video compartido en sus redes sociales en dónde Carlos no solo presumió los lentes, sino que mostró otros objetos que, según él, pertenecen a su vasta colección de piezas históricas y sobrenaturales.

El “Cazafantasmas” mostró los lentes de Lennon dentro de un estuche, con el clásico diseño circular que el músico convirtió en tendencia mundial. También compartió un cuadro de Lennon que supuestamente fue autografiado por el propio artista en 1979, poco antes de su muerte.

Usuarios reaccionan a la historia de Carlos Trejo

Como es costumbre con las declaraciones de Trejo, la noticia ha generado una oleada de escepticismo. Muchos usuarios en redes sociales cuestionan la autenticidad de los lentes, señalando que objetos de tal valor histórico suelen estar bajo custodia estricta de museos o de la propia familia Lennon.

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