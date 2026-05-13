Vinculan a proceso por narcomenudeo a las cinco personas detenidas en Playa del Carmen

Cinco personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, luego de ser detenidas en las inmediaciones de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen.

La resolución judicial fue emitida por un Juez de Control, tras considerar que existían elementos suficientes para continuar con el proceso penal en contra de Misael Antonio “N”, Rudy Emanuel “N”, Jair “N”, Emilio Gabriel “N” y Sherlin “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial después de su aseguramiento.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron sobre la calle Fragata con avenida CTM, donde se realizaba una diligencia judicial en un inmueble de la zona. Durante esas acciones, las autoridades detectaron a varias personas presuntamente intercambiando bolsitas con características similares a narcóticos.

Ante esa situación, se les marcó el alto y posteriormente se realizó una inspección preventiva. Durante la revisión, fueron localizadas diversas dosis de sustancias con características propias de estupefacientes, por lo que las cinco personas quedaron detenidas en el lugar.

Las investigaciones establecen que las dosis aseguradas correspondían a narcóticos destinados presuntamente para consumo y distribución en pequeñas cantidades, situación que derivó en la integración de la carpeta correspondiente por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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Tras su puesta a disposición ante la autoridad competente y una vez vencido el plazo constitucional, se llevó a cabo la audiencia en la que el órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba presentados por la representación social.

Como resultado de la audiencia, Misael Antonio “N”, Rudy Emanuel “N” y Sherlin “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en la variante de posesión simple de narcóticos.

En tanto, Jair “N” y Emilio Gabriel “N” también fueron vinculados por el mismo ilícito; sin embargo, el juez determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

El expediente continuará en la etapa complementaria de investigación, periodo en el que se podrán incorporar nuevos datos y diligencias relacionadas con el caso, antes de que se determine la situación jurídica definitiva de los imputados.

Los cinco involucrados permanecen sujetos al procedimiento penal correspondiente conforme a lo establecido en el sistema de justicia vigente.