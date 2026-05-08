Surge “Lady Gringa”: Tunden a joven de Muna por despreciar la gastronomía yucateca

La comida tradicional yucateca volvió a encender las redes sociales luego de que una joven originaria de Muna desatara una fuerte polémica al asegurar que no le gustan varios de los platillos más emblemáticos de la región, entre ellos el relleno negro, chocolomo, pipián, puchero, ibes y mondongo.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a llamarla “Lady Gringa”, generando miles de comentarios, memes y reacciones divididas entre quienes apoyan su derecho a expresar sus gustos personales y quienes consideran que sus palabras representan una falta de respeto hacia la gastronomía yucateca.

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La controversia tomó fuerza debido a que la cocina de Yucatán es considerada una de las más representativas y reconocidas del país, gracias a la mezcla de ingredientes mayas, españoles y caribeños que han dado origen a platillos icónicos como la cochinita pibil, el relleno negro y el queso relleno.

En redes sociales, cientos de usuarios salieron en defensa de la comida típica yucateca, destacando que muchos de estos platillos forman parte de la identidad cultural del estado y de las tradiciones familiares que pasan de generación en generación.

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Algunos comentarios calificaron las críticas como exageradas, mientras otros señalaron que cada persona tiene derecho a tener preferencias culinarias distintas.

El apodo de “Lady Gringa” comenzó a posicionarse rápidamente en publicaciones virales, acompañado de videos, imágenes y debates sobre qué tan importante es la gastronomía en la identidad cultural de los yucatecos. Incluso algunos internautas aprovecharon para compartir fotografías de sus platillos favoritos y defender recetas tradicionales.