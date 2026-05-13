Tigres viene de atrás y asegura serie en casa ante los Conspiradores de Querétaro

Un elevado remolcador del venezolano Manuel Boscán en la conclusión del octavo capítulo, le permitió a los Tigres de Quintana Roo romper un empate a tres anotaciones, para vencer 4-3 a los Conspiradores de Querétaro en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de la Supermanzana 21 en el Caribe Mexicano, asegurando la octava serie de la Temporada 2026 de la LMB Banorte.

Por segunda noche consecutiva, Querétaro inauguró la pizarra en el segundo inning y a través de un home run, aunque ahora fue de dos carreras por conducto de Henry Urrutia (4), quien se llevó por delante a Yurisbel Gracial.

La ventaja queretana se incrementó en el quinto episodio mediante otro cuadrangular, en esta ocasión solitario y salido del madero de Crhistopher Escarrega (1) por encima de la barda del jardín izquierdo.

Pero los Tigres respondieron en la sexta entrada con tres carreras para emparejar la contienda, al llegar a tierra prometida Cristopher Gastélum, Miles Simington y Diosbel Arias, con producciones de Carlos Castro, JJ Matijevic y Louis Okoye.

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Así transcurrió el desafío, hasta que, en el octavo acto, Manuel Boscán con un elevado de sacrificio hizo anotar a Carlos Castro, la carrera de la diferencia a favor de los Tigres.

La victoria en labor de relevo le correspondió al dominicano Juan Zapata (2-0), con salvamento de su paisano José Adames (5); mientras que el revés se le apuntó a Wellington Díaz (1-1).

El tercer juego de la serie, entre los Tigres de Quintana Roo y los Conspiradores de Querétaro en el diamante del Beto Ávila de Cancún, se jugará este jueves 14 de mayo a las 19:30 horas, con duelo probable entre el estadounidense Tyler Viza (1-1 con 6.41) por los queretanos, mientras que los quintanarroenses aún no anuncian su lanzador.