CETMAR 2 suspende clases en Campeche tras hallazgo de bala y amenaza a profesor

La presunta aparición de una bala acompañada de un mensaje de amenaza en contra de un maestro dentro del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) número 02, en la capital campechana, encendió las alarmas entre docentes, alumnos y padres de familia, provocando incluso la suspensión de clases en medio de un ambiente de temor e incertidumbre.

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De acuerdo con testimonios de personal del centro educativo, el inquietante hallazgo ocurrió desde ayer, cuando maestros ingresaron a las instalaciones para iniciar sus labores cotidianas y encontraron abierta una de las ofiscinas administrativas, situación que de inmediato les generó sospechas.

Al revisar el lugar, descubrieron un papel enrollado sobre uno de los escritorios. Sin imaginar lo que contenía, lo desenvolvieron y encontraron una bala junto a un mensaje con amenazas dirigidas presuntamente contra uno de los docentes del CETMAR 02, hecho que generó tensión inmediata entre el personal educativo.

Autoridades estatales y ministeriales iniciaron investigaciones sobre el caso. / Alex Pech

Tras el descubrimiento, comentaron, la dirección del plantel notificó a las autoridades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), así como a la Fiscalía General del Estado (Fgecam), instancia que ya inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la amenaza y deslindar responsabilidades.

No obstante, el caso ha sido manejado con total hermetismo por parte de las autoridades educativas, situación que ha incrementado la preocupación entre la comunidad escolar. Incluso, hoy fueron suspendidas las actividades académicas mientras agentes ministeriales y personal de seguridad realizan las diligencias dentro de las instalaciones.

El personal de la institución, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, confirmó que además del CETMAR también fueron cerradas temporalmente las oficinas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), ubicadas a un costado del plantel, como parte de las indagatorias.

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La situación provocó inquietud entre padres de familia, quienes exigieron mayor seguridad en las escuelas y claridad sobre lo ocurrido, ante el temor de que el conflicto pueda escalar o poner en riesgo la integridad de estudiantes y trabajadores.

Mientras tanto, la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Campeche, encabezada por Abraham Izoteco Valle, evitó pronunciarse sobre el caso y mantuvo silencio absoluto, sin confirmar ni desmentir los hechos, alimentando aún más la incertidumbre que rodea este delicado hecho.

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JGH