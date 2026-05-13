Chivas vs. Cruz Azul: ¿Qué resultado necesitarán en la vuelta para clasificar a la Final de Liga MX 2026?

Después de un intenso empate 2-2 en el partido de ida, Chivas llegará al duelo definitivo frente a Cruz Azul con un escenario favorable para buscar su boleto a la Final del Clausura 2026.

El conjunto rojiblanco aprovechará el criterio de desempate por posición en la tabla, situación que le permite avanzar incluso con un empate global.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar?

El panorama es claro para el equipo dirigido por Gabriel Milito:

Cualquier victoria de Chivas clasifica al Guadalajara a la Final.

clasifica al Guadalajara a la Final. Cualquier empate también le da el pase al Rebaño gracias a su mejor posición en la fase regular.

también le da el pase al Rebaño gracias a su mejor posición en la fase regular. Una derrota por cualquier marcador elimina automáticamente a los rojiblancos.

Con este criterio, Cruz Azul llegará obligado a ganar en el Estadio Jalisco si quiere mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Una semifinal abierta tras el 2-2 en la ida

El primer capítulo dejó emociones constantes y un intercambio de golpes entre ambos equipos.

Chivas se adelantó en dos ocasiones con anotaciones de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda, mientras que Cruz Azul respondió gracias a los goles de Charly Rodríguez y Christian Ebere desde el punto penal.

El encuentro también dejó polémica arbitral y varias jugadas revisadas por el VAR, en un duelo que confirmó el alto nivel competitivo de ambos clubes.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El partido que definirá al primer finalista del Clausura 2026 se disputará el próximo:

Fecha: sábado 16 de mayo

sábado 16 de mayo Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

19:07 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Jalisco

La expectativa es alta para una serie que sigue completamente abierta y que promete un ambiente espectacular en Guadalajara.