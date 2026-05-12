Recala extraño objeto en playa de Yucatán y causa asombro a visitantes

Un extraño objeto que recaló en Playa Cancunito tras los recientes fenómenos meteorológicos que azotaron la costa yucateca ha generado asombro, curiosidad y todo tipo de teorías entre habitantes y visitantes que acuden diariamente a la zona.
Luego de los intensos nortes y las fuertes corrientes marinas registradas en los últimos días, no solamente arribaron toneladas de sargazo y basura a las playas del litoral Oriente, sino también un extraño artefacto de gran tamaño cuya forma se adhiere a la descripción de una boya oceánica.
El objeto, que quedó parcialmente enterrado en la arena, ha llamado poderosamente la atención de los bañistas debido a sus dimensiones y estructura poco común. Desde que fue visto por primera vez, decenas de personas han acudido al lugar para observarlo de cerca y tomar fotografías.
Algunos visitantes aseguraron que podría tratarse de una enorme boya utilizada por embarcaciones marítimas, mientras que otros creen que podría ser algún tipo de sonda oceánica de gran tamaño.