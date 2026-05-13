Detienen a sujeto por falta administrativa en Campeche y le descubren orden de aprensión desde Quintana Roo

Una intensa movilización por parte del personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) llamó la atención de ciudadanos que transitaban por el Juzgado Cívico de la ciudad luego de que, posterior a la detención de un masculino por una presunta falta administrativa no confirmada, se descubriera que contaba con una orden de aprensión desde el estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la primera información, los oficiales de la SPSC detuvieron por motivos desconocidos al sospechoso mencionado, derivando en su traslado hacia las oficinas del Juzgado Cívico que se encuentran sobre la avenida Gobernadores en el cruce con la Francisco I. Madero.

Al ingresar sus datos, se percataron de que el individuo contaba con un extenso historial delictivo e incluso mantenía una orden de aprensión vigente desde el estado de Quintana Roo.

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Inmediatamente, las autoridades estatales alertaron a la Fiscalía General de Quintana Roo, quienes a las horas arribaron a la ciudad con la presunta intención de trasladar al sospechoso hacia dicha entidad, generando una intensa movilización de patrullas y oficiales en los alrededores del ministerio.

Dicha información fue obtenida de manera extraoficial, por lo que faltaría esperar a que la misma SPSC emita el comunicado oficial correspondiente a este caso para confirmar o aclarar los acontecimientos registrados este miércoles por la noche.