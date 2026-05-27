Khloé Kardashian causa polémica por amputar las garras de sus gatitos

De nueva cuenta, una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner se encuentra en medio de una fuerte polémica debido a sus recientes declaraciones, donde un animalito se vio involucrado. De acuerdo con lo que se sabe, es Khloé Kardashian la que ha generado una ola de comentarios negativos en su contra.

Se sabe que la famosa decidió amputarle las garras a uno de sus gatos, para que no le maltrate los muebles de su casa, aunque después se arrepintió por las consecuencias que puede tener el pequeño gatito.

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Khloé Kardashian le amputó las garras a sus gatitos

Khloé Kardashian sometió a una dolorosa cirugía a sus gatos, por lo que es señalada de maltrato animal. Fue por medio del podcast “Khloé In Wonder Land”, en donde la mujer admitió que decidió meter a sus gatos a un proceso para quitarles las garras y evitar que arañen sus pertenencias.

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"Fui muy mal asesorada por los criadores. Me siento realmente terrible por haber tomado esa decisión”

Además, detalló que después de esta cirugía, sus gatitos empezaron a presentar problemas de comportamiento y estrés crónico.

Es conocido que los gatos utilizan sus uñas para escalar, defenderse, hacer de su entorno un lugar seguro, por lo que sus garras son fundamentales para su estilo de vida, por lo que quitarlas puede dañar su calidad de vida.

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