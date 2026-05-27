Revelan la lista de posibles finalistas de ‘La Casa de los Famosos 2026’ de Telemundo

Ya rumbo a los últimos días de competencia en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, mucho se ha comenzado a especular sobre quiénes serán las personalidades que llegarán a la final, pues recordemos que la competencia ha estado muy reñida en esta temporada.

En redes sociales, ya han comenzado a circular algunos nombres de participantes que podrían estar en la final, quienes podrían acceder a los premios de 200 mil, 100 mil y 50 mil dólares, aunque la decisión final va a ser de los millones de fans del reality.

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¿Quiénes podrían llegar a la final de 'La Casa de los Famosos’ de Telemundo?

Aunque son varios los famosos que tienen posibilidades, uno de los que suena con más fuerza es el de Josh Martínez, quien se ha ganado a los fans y es considerado uno de los más fuertes dentro de la polémica casa, por lo que podría tener una ventaja.

El nombre de Caeli, también ha sonado con mucha fuerza para llegar a la gran final, pues es una de las que más seguidores tiene en redes sociales, por lo que podría tener una ventaja. Pero ellos no son los únicos, ya que también han sonado nombres como Yoridan Martínez, quien recientemente se salvó en la gala de eliminación.

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En la lista de posibles finalistas, también se encuentra Fabio Agostini, quien ha sido uno de los competidores más fuertes de esta temporada. Sin embargo, no podemos descartar a los otros participantes que quedan en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo: Kenny Rodríguez, Stefano Piccioni, Celinee Santos, Curvy Zelma, Horacio Pancheri, Luis Coronel y Verónica del Castillo.

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