ARTEC publicará lineamientos para los vehículos eléctricos en Campeche

Ante la aprobación en comisiones de la iniciativa para regular el transporte que utiliza energía eléctrica, la Agencia Reguladora de Transporte de Campeche (ARTEC) emitirá los lineamientos que deben cumplir las personas que circulen a través de este tipo de movilidad ya sean scooters, bicicletas, motocicletas y otros medios de transporte personal.

El director de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco adelantó que cuanto se tenga la legislación emitirá el reglamento sobre los lineamientos que deben cubrir las personas que manejen este tipo de transporte, desde las placas, licencias y demás puntos que requiere la regulación del transporte eléctrico.

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Además de los requisitos sobre estos vehículos conforme al uso de las nuevas tecnologías que utilicen los campechanos para la movilidad por la ciudad capital de San Francisco de Campeche.

Las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado aprobaron un dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, y de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el objetivo de establecer reglas claras para el uso seguro de vehículos de movilidad eléctrica