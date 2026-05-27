Exigen atención adecuada contra adicciones en anexos de Campeche

El presunto hallazgo de consumidores de fentanilo en ‘anexos’ de Campeche encendió las alarmas entre la comunidad médica que pidió a la Secretaría de Salud (SSA) del Estado reforzar la vigilancia, sobre todo porque las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) establecen que el tratamiento de las adicciones no debe limitarse a encerrar o disciplinar a la persona.

De acuerdo con el Colegio de Médicos de Campeche A.C, estos Centros de Atención de Adicciones deben estar vinculados con salud mental, medicina, urgencias y trabajo social, y pocos en el Estado cumplen estos requisitos. Alertó que, si se confirma el uso de fentanilo, el riesgo cambia de nivel, ya que es más potente que la morfina y una sobredosis puede causar depresión respiratoria, coma, daño cerebral y muerte, sobre todo cuando se mezcla con otras substancias.

El expresidente del organismo, Adrián Mellado González, advirtió que el problema de las adicciones en Campeche se ha convertido en una problemática seria de salud pública debido al aumento en el consumo de metanfetaminas, particularmente cristal.

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Citó que datos del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) revelan que más del 25 por ciento de las personas internas en ‘anexos’ consumen estimulantes anfetamínicos, principalmente cristal, droga asociada con psicosis, agresividad, deterioro cognitivo, conductas suicidas y alteraciones severas del comportamiento.

Mellado González consideró que Campeche atraviesa una ‘ventana crítica de intervención’, pues aún es posible contener el crecimiento del problema con acciones preventivas y atención especializada. Alertó que minimizar la situación podría generar violencia, urgencias médicas, suicidios y abandono escolar, fenómenos relacionados con el consumo de drogas sintéticas.

Precisó que el tratamiento de las adicciones debe ser integral, orientado a lograr la abstinencia o reducción del consumo. Subrayó que los centros no pueden operar únicamente como espacios de encierro o castigo, pues un modelo moralizante o punitivo no constituye un tratamiento médico.

Entre las complicaciones derivadas de las adicciones mencionó trastornos psiquiátricos como ansiedad severa, depresión, paranoia, delirios persecutorios y psicosis similares a esquizofrenia aguda, además de riesgos neurológicos y cardiovasculares como crisis hipertensivas, arritmias, infartos, embolias, convulsiones y muerte súbita. Añadió que, de confirmarse el consumo de fentanilo, el panorama sería aún más grave por la alta potencia del opioide sintético.

Ante este escenario, el médico consideró indispensable que la SSA fortalezca la supervisión de los anexos mediante un censo actualizado, inspecciones periódicas, pruebas toxicológicas, capacitación obligatoria del personal y la clausura de establecimientos que incumplan la normatividad.

Finalmente, recordó que la entidad cuenta con alternativas institucionales como las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) de Campeche, Carmen y Escárcega. Insistió en que el consumo de cristal ya es un problema visible y que el posible uso de fentanilo debe investigarse con urgencia, pues donde existen drogas dentro de los anexos también suelen presentarse violencia, vulneración de derechos humanos y ausencia de atención profesional adecuada.