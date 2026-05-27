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¿Perdiste la placa de tu auto tras las lluvias en Yucatán? Estos son los costos para reponerla

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¿Perdiste la placa de tu auto tras las lluvias en Yucatán? Estos son los costos para reponerla

Debido a las lluvias en Yucatán, conductores corren riesgo de perder sus placas.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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Se puede solicitar una reposición de placas en caso de extravío
Se puede solicitar una reposición de placas en caso de extravío / Especial

Ante el inicio de la temporada de lluvias en Yucatán, conductores suelen tener inconvenientes, principalmente al extraviar las placas de sus autos o motocicletas debido a las calles inundadas.

Debido a ello, los conductores deben de recurrir a solicitar una reposición de sus placas, ya que en caso de no portarlas, pueden recibir una fuerte multa, según la Ley de Tránsito de Yucatán.

Se deberá de acudir a los módulos de reemplacamiento, los cuales se mantienen operando para solicitar reposiciones en caso de extravío de placas, además de realizar pagos que varían dependiendo de cuál se requiera:

El siguiente mes concluye la prórroga que el Gobierno dio en diciembre para cambiar matrículas

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  • Placas de Servicio Particular $ 3,027.002
  • Placas de Servicio Público $ 3,347.003
  • Placas de Arrendadoras $ 2,886.004
  • Placas de Demostración $ 5,775.005
  • Placas Provisionales $ 1,478.006
  • Placas de Motocicleta $ 915.007
  • Placas de Remolque $ 2,050.00

Requisitos para reponer las placas extraviadas

También, al ser un nuevo trámite que se necesita, de deberán de presentar los siguientes documentos oficiales del conductor:

  • Identificación oficial
  • RFC
  • Comprobante de domicilio
  • Documento para acreditar la Propiedad del Vehículo
  • Tarjeta de Circulación
  • Acta de Denuncia o Acta de Extravió ante el Ministerio Público
  • Factura de Motor
  • Póliza de Seguro
  • Recibo Oficial de Pago
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¿Qué pasa si conduzco sin placas?

La multa por conducir sin placas o con placas vencidas en Yucatán va desde los $1,515 MXN hasta los $2,170 MXN (equivalentes a 9 a 12 UMA).

Además, conducir sin ellas también conlleva el riesgo de que el vehículo sea remitido al corralón por las autoridades.

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