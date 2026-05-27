¿Perdiste la placa de tu auto tras las lluvias en Yucatán? Estos son los costos para reponerla

Ante el inicio de la temporada de lluvias en Yucatán, conductores suelen tener inconvenientes, principalmente al extraviar las placas de sus autos o motocicletas debido a las calles inundadas.

Debido a ello, los conductores deben de recurrir a solicitar una reposición de sus placas, ya que en caso de no portarlas, pueden recibir una fuerte multa, según la Ley de Tránsito de Yucatán.

Se deberá de acudir a los módulos de reemplacamiento, los cuales se mantienen operando para solicitar reposiciones en caso de extravío de placas, además de realizar pagos que varían dependiendo de cuál se requiera:

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Placas de Servicio Particular $ 3,027.002

Placas de Servicio Público $ 3,347.003

Placas de Arrendadoras $ 2,886.004

Placas de Demostración $ 5,775.005

Placas Provisionales $ 1,478.006

Placas de Motocicleta $ 915.007

Placas de Remolque $ 2,050.00

Requisitos para reponer las placas extraviadas

También, al ser un nuevo trámite que se necesita, de deberán de presentar los siguientes documentos oficiales del conductor:

Identificación oficial

RFC

Comprobante de domicilio

Documento para acreditar la Propiedad del Vehículo

Tarjeta de Circulación

Acta de Denuncia o Acta de Extravió ante el Ministerio Público

Factura de Motor

Póliza de Seguro

Recibo Oficial de Pago

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¿Qué pasa si conduzco sin placas?

La multa por conducir sin placas o con placas vencidas en Yucatán va desde los $1,515 MXN hasta los $2,170 MXN (equivalentes a 9 a 12 UMA).

Además, conducir sin ellas también conlleva el riesgo de que el vehículo sea remitido al corralón por las autoridades.