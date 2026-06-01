Rafael Inclán revela la verdad sobre los rumores de una crisis económica

Desde hace unos días, Rafael Inclán ha estado en el centro de la polémica, por lo que el actor José Luis Cordero, ‘Pocholo’ rompió el silencio y habló de la crisis económica y la depresión que está viviendo su amigo.

Tras la ola de comentarios en las redes sociales y medios de comunicación, fue el propio Rafael Inclán, quien mencionó que tuvo algunos problemas, pero con son cosa del pasado y ahora se encuentra estable, por lo que tampoco aceptó la propuesta de su colega de irse a vivir a su casa, tras filtrarse que podía terminar en ‘La Casa del Actor’.

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Recordemos que, por medio de la revista TV Notas, se mencionó que Rafael Inclán pasó por momentos muy complicados, después de separarse de su esposa, Paola Lavat, a eso le sumó que tuvo una caída en donde tuvo un fuerte golpe en la cadera, por lo que ha tenido algunos malestares.

¿Qué está pasando con Rafael Inclán?

En medio de todos los rumores, Rafael Inclán reveló que recibe un pago mensual por parte de Televisa, también tiene algunos proyectos en teatro, pero no reveló detalles de su vida personal.

“Yo en algún momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen. Bendito Dios, Televisa me ha protegido hace varios años que tengo una exclusiva, pero siempre. Entonces, sí me quejé, estaba mal. Todo bien hace años (…) Sería ilógico y mamó* quejarse, que yo no sé administrarlo es otra cosa, no es culpa de nadie. No estoy jodido”

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Finalizó, mencionando que no considera como opción vivir en la institución y tampoco con su amigo.

“No se la pedí, estoy muy bien. Que bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien, y si me voy con alguien que no sea con él. A lo mejor cree que estoy mal, pero no lo estoy"

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