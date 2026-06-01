Temporada de calor deja 17 muertos en México; estos estados reportan más defunciones

La temporada de calor en México ha dejado 17 personas muertas por altas temperaturas, de acuerdo con el reporte más reciente de autoridades federales.

La Secretaría de Salud ubicó la letalidad por calor en 2.5 por ciento, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de tardes calurosas a muy calurosas en gran parte del país.

Todas las víctimas fallecieron a causa de golpe de calor, una condición grave que puede presentarse cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura.

Ante este panorama, las autoridades llamaron a la población a reforzar medidas de prevención, especialmente en estados donde las temperaturas superan los 40 ºC.

¿En qué estados se han reportado muertes por calor?

Chiapas y Veracruz encabezan el registro con tres defunciones cada uno. Baja California suma dos muertes, mientras que Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas reportan una defunción por entidad.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, todos los casos mortales estuvieron relacionados con golpe de calor, por lo que la hidratación y la reducción de exposición solar se mantienen como medidas prioritarias durante esta temporada.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta 45 ºC?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúe la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Las temperaturas más altas, de entre 40 y 45 ºC, se esperan en el norte y centro de Sinaloa, norte y costa de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, este de Colima, centro y oeste de Michoacán, noroeste de Guerrero y centro de Oaxaca.

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Recomendaciones para evitar golpe de calor

Las autoridades recomiendan beber agua de manera constante, evitar la exposición directa al sol, usar bloqueador solar, gorra, sombrero o sombrilla, además de ropa ligera, de colores claros y manga larga.

También se pide evitar comer en la calle, especialmente durante las horas de mayor temperatura, y poner especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes trabajan al aire libre.

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