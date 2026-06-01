Habitantes de San José cierran carretera Escárcega–Chetumal por falta de energía eléctrica

Pobladores del ejido San José, Xpujil, Calakmul, decidieron bloquear el paso de los vehículos en ambos carriles de la carretera federal Escárcega–Chetumal, a la altura del kilómetro 120, ante la desesperación de no contar con el servicio de energía eléctrica desde hace tres días y para obligar al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a darle una solución a este problema.

En la tarde-noche, habitantes del poblado San José, ubicado en el kilómetro 120 sobre la carretera federal Escárcega–Chetumal, perteneciente al municipio de Calakmul, decidieron bloquearla para hacer presión y que el personal de la CFE acuda a resolver el problema que desde hace tres días los mantiene sin energía eléctrica, obligándolos a arrojar alimentos echados a perder.

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También ha causado afectaciones a comercios locales, con pérdidas económicas, y hasta el momento no les han resuelto el problema, aun cuando lo han reportado a las oficinas de la empresa de clase mundial, que han hecho caso omiso.

Al no tener una respuesta positiva y ser ignorados, decidieron bloquear la vía federal, aunque esto cause problemas a los conductores que transitan en ambos carriles, pero mantendrán su protesta por tiempo indefinido hasta que exista una solución. Hasta el momento ninguna autoridad de la CFE se ha presentado en el lugar a dialogar con los inconformes, por lo que el bloqueo continuará.