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IMSS-Bienestar en Yucatán: estos son los hospitales y centros médicos que abrirían nuevas convocatorias

Próximamente, abrirán la convocatoria para médicos, enfermeros y trabajadores de salud en Yucatán tras integrarse al IMSS-Bienestar.

Por Redacción Por Esto!

25 de may de 2026

2 min

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El IMSS-Bienestar reforzará la atención médica en Yucatán
El IMSS-Bienestar reforzará la atención médica en Yucatán / Por Esto!

El sistema IMSS-Bienestar continúa avanzando en Yucatán con la incorporación de ocho hospitales y 183 unidades médicas de primer nivel, como parte de la ampliación de la red pública de salud que busca fortalecer la atención médica en todo el estado.

La estrategia contempla la apertura gradual de nuevas vacantes para personal médico, de enfermería y trabajadores del sector salud interesados en integrarse al modelo federal, especialmente en hospitales y centros médicos que comenzarán operaciones o ampliarán servicios durante los próximos meses.

Estos son los hospitales de IMSS-Bienestar en Yucatán que tendrían convocatorias

De acuerdo con información de los Servicios de Salud de Yucatán y del sistema federal, la red hospitalaria estará integrada por dos hospitales de tercer nivel y seis de segundo nivel, considerados clave para ampliar la cobertura médica y reducir la saturación en clínicas y hospitales del estado. Entre los hospitales contemplados se encuentran:

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  • Hospital General Dr. Agustín O’Horán
  • Hospital General de Tekax
  • Hospital Comunitario de Ticul
  • Hospital Comunitario de Peto
  • Hospital General de Valladolid
  • Hospital General de Tizimín
  • Hospital Psiquiátrico de Mérida
  • Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

En el caso del nuevo Hospital O’Horán, la convocatoria de contratación concluyó el pasado 10 de abril, mientras que la del Hospital General de Tekax cerró el 16 de febrero. Sin embargo, autoridades sanitarias prevén nuevas etapas de reclutamiento conforme avance la operación de las unidades médicas integradas al sistema IMSS-Bienestar.

¿Qué perfiles busca IMSS-Bienestar?

Las próximas convocatorias estarían dirigidas principalmente a médicos, enfermeros y trabajadores de salud en Yucatán.

  • Médicos generales y especialistas
  • Personal de enfermería
  • Técnicos en salud
  • Trabajadores administrativos
  • Personal operativo y de apoyo hospitalario
La estrategia de tener en un solo espacio a pacientes, incluyendo a pediátricos, permitirá fortalecer la capacidad operativa y mejorar la atención especializada

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El objetivo es fortalecer la capacidad de atención en hospitales y centros de salud, principalmente en municipios alejados y zonas con alta demanda de servicios médicos.

También habrá 183 unidades médicas de primer nivel

Además de los hospitales, el esquema contempla la integración de 183 unidades médicas de primer nivel distribuidas en distintos municipios y comisarías de Yucatán. Estos centros estarán enfocados en:

  • Consultas generales
  • Atención preventiva
  • Control de enfermedades crónicas
  • Seguimiento básico de salud
  • Detección oportuna de padecimientos

Las autoridades consideran que estas unidades serán la principal puerta de entrada al sistema de salud para miles de pacientes, especialmente en comunidades donde actualmente existen dificultades de acceso a servicios médicos especializados.

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