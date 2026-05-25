IMSS-Bienestar en Yucatán: estos son los hospitales y centros médicos que abrirían nuevas convocatorias

El sistema IMSS-Bienestar continúa avanzando en Yucatán con la incorporación de ocho hospitales y 183 unidades médicas de primer nivel, como parte de la ampliación de la red pública de salud que busca fortalecer la atención médica en todo el estado.

La estrategia contempla la apertura gradual de nuevas vacantes para personal médico, de enfermería y trabajadores del sector salud interesados en integrarse al modelo federal, especialmente en hospitales y centros médicos que comenzarán operaciones o ampliarán servicios durante los próximos meses.

Estos son los hospitales de IMSS-Bienestar en Yucatán que tendrían convocatorias

De acuerdo con información de los Servicios de Salud de Yucatán y del sistema federal, la red hospitalaria estará integrada por dos hospitales de tercer nivel y seis de segundo nivel, considerados clave para ampliar la cobertura médica y reducir la saturación en clínicas y hospitales del estado. Entre los hospitales contemplados se encuentran:

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Hospital General Dr. Agustín O’Horán

Hospital General de Tekax

Hospital Comunitario de Ticul

Hospital Comunitario de Peto

Hospital General de Valladolid

Hospital General de Tizimín

Hospital Psiquiátrico de Mérida

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

En el caso del nuevo Hospital O’Horán, la convocatoria de contratación concluyó el pasado 10 de abril, mientras que la del Hospital General de Tekax cerró el 16 de febrero. Sin embargo, autoridades sanitarias prevén nuevas etapas de reclutamiento conforme avance la operación de las unidades médicas integradas al sistema IMSS-Bienestar.

¿Qué perfiles busca IMSS-Bienestar?

Las próximas convocatorias estarían dirigidas principalmente a médicos, enfermeros y trabajadores de salud en Yucatán.

Médicos generales y especialistas

Personal de enfermería

Técnicos en salud

Trabajadores administrativos

Personal operativo y de apoyo hospitalario

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El objetivo es fortalecer la capacidad de atención en hospitales y centros de salud, principalmente en municipios alejados y zonas con alta demanda de servicios médicos.

También habrá 183 unidades médicas de primer nivel

Además de los hospitales, el esquema contempla la integración de 183 unidades médicas de primer nivel distribuidas en distintos municipios y comisarías de Yucatán. Estos centros estarán enfocados en:

Consultas generales

Atención preventiva

Control de enfermedades crónicas

Seguimiento básico de salud

Detección oportuna de padecimientos

Las autoridades consideran que estas unidades serán la principal puerta de entrada al sistema de salud para miles de pacientes, especialmente en comunidades donde actualmente existen dificultades de acceso a servicios médicos especializados.