ONU tiene casi 20 mil toneladas de ayuda varada en Cuba por falta de combustible

Naciones Unidas enfrenta un grave problema logístico en Cuba, donde cerca de 20 mil toneladas de alimentos y suplementos nutritivos no han podido distribuirse con normalidad debido a la falta de combustible.

La situación ocurre en medio de la crisis energética, económica y social que atraviesa la isla, agravada desde enero por la política de máxima presión de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes citadas por EFE, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene alrededor de 11 mil toneladas de ayuda detenidas en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba.

A esto se suman contenedores de otras agencias de la ONU, como Unicef y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya salida de los puertos avanza con lentitud.

¿Por qué la ONU no puede distribuir alimentos en Cuba?

El principal obstáculo es la falta de diésel para transportar la ayuda humanitaria dentro de la isla. El PMA también mantiene más de ocho mil toneladas de alimentos básicos en almacenes de distintas zonas del país, pero su distribución avanza por debajo del ritmo necesario.

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Las fuentes consultadas señalaron que la ayuda se reparte con pequeñas cantidades de combustible obtenidas de distintos actores, lo que impide una operación eficiente y una planeación estable.

ONU busca combustible sin beneficiar al Estado cubano

Naciones Unidas estima que necesita más de 5 millones de litros de diésel para operar durante un año. Sin embargo, conseguirlo se ha complicado por las restricciones impuestas por Washington.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios presentó a la delegación estadounidense ante la ONU un plan para explicar cómo se usaría el combustible sin que beneficiara al Estado cubano. Hasta ahora, no ha recibido respuesta.

Crisis en Cuba se agrava por apagones y escasez

La dificultad para entregar ayuda se suma a apagones prolongados, falta de alimentos, escasez de medicinas, inflación y parálisis en sectores como transporte, agricultura e industria.

#ÚLTIMAHORA | El bloqueo petrolero de EE.UU. paraliza la entrega de miles de toneladas de ayuda de la ONU para Cuba. pic.twitter.com/pjLmUoSNSt — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 1, 2026

Además, sanciones recientes de Estados Unidos han complicado el traslado de nuevos contenedores hacia Cuba, luego de que navieras internacionales dejaran de aceptar pedidos vinculados con la isla.

Aunque Washington ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, el bloqueo petrolero y las restricciones logísticas mantienen detenida parte de la asistencia que ya está disponible para la población cubana.

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