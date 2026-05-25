La multa que se paga en Yucatán por conducir sin licencia

Circular sin licencia de conducir en Yucatán puede derivar en multas económicas, retención del vehículo e incluso sanciones administrativas adicionales, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

Autoridades estatales han reiterado que portar una licencia vigente es obligatorio para cualquier conductor que transite por calles, carreteras y vías públicas de la entidad.

¿Cuál es la multa por circular sin licencia en Yucatán?

Aunque el monto puede variar dependiendo de la gravedad de la infracción y de si existe reincidencia, el Reglamento de Tránsito de Yucatán establece sanciones económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Las multas pueden ir desde infracciones leves hasta graves, además de otras medidas como la retención del vehículo.

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En 2026, con el ajuste anual de la UMA, las sanciones por incumplir las normas viales pueden superar fácilmente los mil pesos, especialmente si el conductor tampoco cuenta con otros documentos obligatorios como tarjeta de circulación o placas vigentes.

¿Qué pasa si te detienen sin licencia?

Si un agente de tránsito detecta que una persona conduce sin licencia vigente, pueden ocurrir varias situaciones:

Aplicación de una multa económica.

Retención de la unidad.

Envío del vehículo al corralón en ciertos casos.

Impedimento para continuar conduciendo.

Además, si el conductor provoca un accidente y no cuenta con licencia, las consecuencias legales y con aseguradoras pueden complicarse aún más.

Requisitos básicos para tramitar la licencia en Yucatán

Para evitar multas, los conductores deben tramitar o renovar su licencia ante la SSP. Entre los requisitos habituales se encuentran:

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Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

CURP.

Aprobar examen teórico y práctico.

Pago de derechos.

En algunos casos existen descuentos o programas de apoyo para ciertos sectores de la población.

Recomendaciones para evitar sanciones

Las autoridades recomiendan:

Verificar la vigencia de la licencia. Llevar siempre la documentación del vehículo. Renovar el permiso antes de su vencimiento. Evitar conducir si nunca se ha tramitado una licencia.

Conducir sin licencia no solo representa una falta administrativa, sino también un riesgo para la seguridad vial en Yucatán.