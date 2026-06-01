Claudia Sheinbaum encabeza Día de la Marina Nacional en Lázaro Cárdenas, Michoacán: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este lunes 1 de junio de 2026 la ceremonia por el Día de la Marina Nacional en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, una de las zonas marítimas y comerciales más relevantes del país.

El acto conmemorativo reúne a autoridades federales, estatales, integrantes de la Secretaría de Marina y representantes del sector marítimo nacional.

La fecha busca reconocer la labor de mujeres y hombres de mar, así como la importancia estratégica de la actividad portuaria, naval y mercante para el desarrollo económico, la seguridad y la soberanía de México.

¿Por qué se conmemora el Día de la Marina Nacional?

El Día de la Marina Nacional se celebra cada 1 de junio como un reconocimiento al sector marítimo mexicano, tanto civil como naval.

La conmemoración recuerda la relevancia de las tripulaciones mexicanas, la defensa de los litorales y el papel de la Marina en tareas de seguridad, auxilio a la población, comercio exterior y protección de instalaciones estratégicas.

En esta ocasión, Lázaro Cárdenas fue elegido como sede principal por su peso en el sistema portuario nacional y por su papel en el movimiento de mercancías, la conectividad logística y la actividad industrial del Pacífico mexicano.

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Lázaro Cárdenas, sede clave para el sector marítimo

La presencia de Sheinbaum en Michoacán también coloca al puerto de Lázaro Cárdenas en el centro de la agenda nacional. Este punto es considerado estratégico para el comercio, la infraestructura portuaria y la conexión de México con mercados internacionales.

Durante la ceremonia se contempla la participación de autoridades navales y actividades conmemorativas como desfile naval, además de actos protocolarios vinculados con la Marina Mercante.

Sheinbaum reconoce labor de mujeres y hombres de mar

Con esta ceremonia, el Gobierno de México busca destacar la contribución de la Marina al desarrollo nacional, la protección de las costas y el fortalecimiento de la soberanía. El evento también permite reforzar el mensaje institucional sobre la importancia de los puertos mexicanos en la economía y en la seguridad del país.

La conmemoración ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado la necesidad de fortalecer la infraestructura estratégica y mantener coordinación entre instituciones civiles, militares y navales para proteger los intereses nacionales.

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