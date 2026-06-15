Luisito Comunica revela el audio que recibió de Gaspi antes de morir: “Ya nos cruzaremos”

El trágico fallecimiento del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como "Gaspi", ha conmocionado a toda la comunidad digital. Sin embargo; el influencer mexicano Luisito Comunica compartió a través de sus historias de Instagram el último mensaje de voz privado que intercambió con él.

El mexicano usó sus redes sociales para mostrar el último audio que recibió del argentino y el contenido del mensaje generó diversas reacciones entre los usuarios. Y es que gran parte de los fanáticos del argentino pudieron conocer una versión más íntima y humana del fallecido influencer.

¿Qué decía el audio que recibió Luisito Comunica de Gaspi?

Fue en su cuenta oficial de Instagram que Luisito Comunica compartió el último audio que recibió del creador de contenido argentino. El audio inédito refleja la cercanía, la buena onda y la admiración que el joven argentino sentía por la trayectoria del influencer mexicano.

“La verdad me caes increíble, me encanta lo que hacés. Y bueno, ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado, en algún evento. Bueno, un gustazo. Si volvés a Argentina, mandame un mensaje igual, no te olvides, che”. esto se puede escuchar en el audio enviado por Gaspi.

Luisto Comunica muestra el audio de Gaspi. / Instagram: luisitocomunica

Luisito Comunica acompañó la publicación del audio destacando de manera muy emotiva la frase “Ya nos cruzaremos”, cerrando su homenaje con un contundente texto de despedida: “Descansa en paz, leyenda”. De esta manera el mexicano mostró su respeto hacia el argentino que falleció en Brasil este domingo 14 de junio.

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