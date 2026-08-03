Precio del petróleo cae más de 6% tras pausa de Trump a nuevos ataques contra Irán

Los precios internacionales del petróleo comenzaron la semana con fuertes pérdidas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió una nueva ofensiva militar contra Irán y aseguró que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático.

Hacia las 11:00 GMT de este lunes 3 de agosto, el barril de Brent para entrega en octubre retrocedía 5.1 por ciento y se cotizaba en 83.40 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, perdía 6.2 por ciento y se ubicaba en 79.46 dólares.

La caída respondió principalmente a una menor percepción de riesgo sobre el suministro de crudo. Los inversionistas consideraron que una eventual reducción de las hostilidades podría facilitar el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para las exportaciones energéticas. El mercado también recibió presión por las expectativas de una mayor producción de la alianza OPEP+.

¿Por qué bajó el precio del petróleo este lunes?

Trump había advertido que Estados Unidos estaba preparado para atacar con fuerza a Irán. Sin embargo, durante el fin de semana aseguró que decidió detener temporalmente la operación militar después de recibir solicitudes de países aliados del Golfo para privilegiar el diálogo.

El mandatario afirmó que las conversaciones comenzarían este lunes y que existía un marco para negociar la reapertura del Estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní. La posibilidad de evitar nuevos bombardeos redujo el temor a una interrupción mayor de las exportaciones de petróleo.

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El giro también ocurrió a tres meses de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Una escalada que elevara los precios del petróleo y la gasolina podría representar un costo político para el gobierno de Trump.

Irán niega negociaciones directas con Estados Unidos

Pese a las declaraciones del presidente estadounidense, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que existan conversaciones directas con Washington.

El portavoz Esmail Baqaei explicó que Teherán negocia únicamente con Omán para establecer una ruta temporal y segura para la navegación por el Estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes insistieron en que esas conversaciones tienen carácter bilateral y no forman parte de un acuerdo con Estados Unidos.

Esta contradicción mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de una tregua estable. Mientras Washington habla de negociaciones próximas, Teherán limita los contactos al manejo de la vía marítima.

Oil surrendered some of the war-risk premium accumulated during July even as prospects for a durable end to the Iran conflict appeared to deteriorate. WTI Crude Oil declined 5.2% to $84.67 per barrel, while gasoline prices fell 4.3%, but crude still posted its strongest monthly… pic.twitter.com/HsfmrVFA2N — David Auerbach ⭕️ (@DailyREITBeat) August 3, 2026

Explosión cerca de un petrolero mantiene la tensión en Ormuz

La reducción de los precios no eliminó los riesgos en la región. La agencia británica UK Maritime Trade Operations informó que la tripulación de un petrolero escuchó una explosión cerca de la embarcación, a unos 37 kilómetros al noreste de Khasab, Omán.

El buque y sus ocupantes se reportaron a salvo, mientras las autoridades investigan las causas del incidente. UKMTO pidió a los barcos que atraviesan la zona mantener precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa.

La evolución del precio del petróleo dependerá ahora de los avances diplomáticos, la seguridad en Ormuz y la posibilidad de que Estados Unidos retome sus amenazas militares si las conversaciones no prosperan.

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