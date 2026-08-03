Localizan en Mérida a hombre acusado de presunta agresión sexual contra una mujer de 62 años en la CDMX

Un hombre acusado de presunta agresión sexual en la Ciudad de México fue localizado y detenido en Mérida, casi 10 meses después que se presentara la denuncia por los hechos ocurridos en el Centro de la capital del país.

Se trata de Jesús Joaquín “N”, de 36 años de edad, quien fue asegurado el pasado 28 de julio en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, donde ya permanecía bajo custodia de elementos de la Policía de Investigación.

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Tras su localización, agentes de investigación de la Ciudad de México viajaron a Mérida para llevar a cabo las diligencias correspondientes y concretar su traslado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde enfrentará el proceso penal en su contra ante la autoridad judicial competente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 8 de octubre del 2025, cuando una mujer de 62 años caminaba en la avenida Juárez, en el Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Según la denuncia, el ahora detenido se acercó a la afectada y presuntamente la tocó sin su consentimiento.

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Tras el incidente, la mujer solicitó apoyo a policías que patrullaban la zona, quienes intervinieron y presentaron al señalado ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones. Después de varios meses de investigación y seguimiento, las autoridades lograron ubicar al imputado en Mérida, donde lo detuvieron para cumplir el mandato judicial vigente en su contra.

Con su traslado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jesús Joaquín “N” quedó a disposición del juez que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.