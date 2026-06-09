Revelan el nombre del presunto responsable de ordenar la muerte del conductor Paco Stanley

El día 7 de junio se cumplieron 27 años del asesinato de Paco Stanley, luego de sufrir un ataque en un popular restaurante al sur de la Ciudad de México, cuando tenía 56 años de edad.

Aunque los años han pasado y mucho se ha especulado sobre el caso, la pregunta sigue siendo la misma “¿Quién mató a Paco Stanley?”.

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Recordemos que, tras esta trágica muerte, Mario Bezares y Paola Durante, quienes trabajaban con el conductor estuvieron un tiempo en la cárcel, por ser señalados como presuntos responsables.

¿Quién fue el responsable de ordenar la muerte de Paco Stanley?

Con motivo de su aniversario luctuoso, se estrenó un nuevo documental en donde testigos directos rompieron el silencio, al grado de revelar el nombre del capo que habría ordenado atentar contra Paco Stanley.

El documental se llama “Testigos: la verdad tiene voz”, incluso el productor hizo algunas revelaciones y dejó al aire el nombre del narcotraficante que habría dado esta orden.

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Sin embargo, algunos usuarios que ya vieron el documental, aseguran que el autor de este atentado fue Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como "El Azul", y quien años atrás fue comandante de la DFS (Dirección Federal de Seguridad).

Además, Juan Carlos Uribe, quien es el productor de este proyecto otorgó una entrevista al programa “De Primera Mano” y ahí reveló más información.

“Esa persona ya no vive y lo voy a decir aquí como exclusiva para ustedes. Es un exagente de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad que aquellos años existía, que era como la CIA mexicana. El señor se llama, es un ex policía de la de que se llama Carlos Acevedo, alias el Pato. Carlos Acevedo, alias el Pato. Alias el Pato. La orden se dio en el reclusorio sur de la Ciudad de México…”

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