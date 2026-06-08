Alfredo Adame lanza fuertes acusaciones en contra de Paco Stanley.

El nombre de Alfredo Adame ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa de espectáculos debido a sus polémicas e implacables declaraciones en torno a la figura del fallecido conductor Paco Stanley. El actor aprovechó una entrevista en el programa “Hugo Maldonado TV” para dar su opinión del conductor.

Durante la entrevista, Adame calificó a Paco de ser alguien "ventajoso" y con actitudes deplorables. Estos comentarios han llegado tras el lanzamiento de “Testigos: La verdad tiene voz”, un nuevo documental en donde se revelan las razones del ataque en contra del conductor, y la persona detrás de esto.

Noticia Destacada Productor del documental de Paco Stanley responde a su hijo Paul

¿Cuáles fueron las acusaciones de Alfredo Adame contra Paco Stanley?

Fiel a su estilo directo, Alfredo Adame no se guardó nada al hablar sobre la personalidad y los últimos años de vida de Paco Stanley, asegurando que el éxito y el poder transformaron negativamente al presentador. El actor afirmó que Stanley pasó de ser una persona carismática y noble a convertirse en alguien "ventajoso" y con actitudes deplorables.

Según las palabras de Adame, un conocido cercano le advirtió en su momento que Stanley "en todo te quiere chingar", describiéndolo finalmente como una "muy mala persona". El actor sugirió abiertamente que el trágico asesinato de Stanley en 1999 estuvo ligado a compromisos financieros con personas peligrosas.

"Te podría decir que hizo negocios con alguien que no debió de haber hecho negocios y tenía una deuda. Luego, hizo negocios y tenía otra deuda...", declaró Adame de manera contundente en el show. Aunado a esto, el actor señaló que el conductor lidiaba con severos problemas de adicciones, lo cual alteraba drásticamente su comportamiento.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal