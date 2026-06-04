Paul Stanley reacciona al nuevo documental del asesino de su padre.

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, tuvo un reciente encuentro con los medios en donde fue cuestionado sobre el nuevo documental titulado "Testigos: la verdad tiene voz”, el cual promete revelar la identidad del autor intelectual y del sicario que asesinó al aclamado conductor de televisión.

La noticia de este proyecto generó gran emoción entre los usuarios y público general. Y es que, el asesinato de Paco fue un momento que marcó historia no solo dentro de la industria del entretenimiento, sino que también marcó la historia de México, por lo que saber la identidad del asesino ha provocado deseo en ver el proyecto.

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¿Cuál fue la opinión de Paul Stanley sobre el nuevo documental de su padre?

Al momento en que Paul fue cuestionado sobre el hecho de que esta nueva producción busque lucrar nuevamente con el trágico suceso de 1999. El hijo de Paco Stanley lamentó que se sigan explotando los detalles del crimen para generar ingresos, sentenciando con evidente molestia que "nada más están ganando dinero a costa de mi jefe".

Asimismo, Paul Stanley dejó en claro que ninguna supuesta verdad expuesta de forma mediática cambiará la realidad de su pérdida, ya que su padre lleva muchos años fallecido y nada de lo que se diga lo va a revivir.

Respecto a la promesa del documental de señalar directamente a los culpables y demostrar formalmente la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante, el conductor se limitó a responder que, si hay responsables pendientes, "quien tenga que pagar, pues pagará culpas", adelantando que consultará el tema con sus abogados.

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