El próximo 7 de junio, se cumple un aniversario luctuoso más del asesinato del conductor de televisión “Paco” Stanley. Recordemos que fue asesinado en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México en 1999.

Tras esta situación tan mediática, mucho se comentó al respecto, y surgieron muchos cuestionamientos sobre los responsables de la muerte del conductor, entre los sospechosos estuvieron Mario Bezares y Paola Durante, quienes después quedaron absueltos.

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Paola Durante reacciona al nuevo documental sobre la muerte de Paco Stanley

Después de 27 años de los acontecimientos, un nuevo documental ha salido a la luz con una nueva versión sobre lo sucedido en esos años. Ante esta situación, fue Paola Durante, quien reaccionó a la producción.

Por medio de sus redes sociales, compartió un video en el que se muestra en su estudio de pintura, donde agradeció a su madre por ayudarla en esos momentos tan complicados.

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“Hola ¿cómo están? Bueno yo, ya saben aquí en mi estudio pintando y feliz, muy, muy, muy feliz, por qué por fin se hizo justicia, ya terminaron esas lágrimas, me siento feliz, me siento en paz. Gracias señor, gracias mami que moviste los hilos desde allá arriba, no saben que emocionada estoy…”

Aseguró que no ha visto el documental, pero agradeció a los testigos que se atrevieron hablar y revelar la verdad.

@soypaoladurante www.reellee.com por fin después de 27 años se sabe lo que pasó en el caso Stanley no se pueden perder el documental ♬ sonido original - soypaoladurante

“Yo todavía no lo he visto (el documental) lo voy a ver hoy con mi familia, pero ya me dijeron que lo pueden ver en la plataforma… dura 50 minutos por lo que ya me enteré está buenísimo y ahí por fin van a saber qué fue lo qué pasó, después de 27 años, ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad!, gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.

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