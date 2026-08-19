“Los muros están rellenos de papel”: Compran casa en Caucel, Mérida, y un año después viven un tormento

El mal estado de las casas que fueron construidas en Caucel al Poniente de Mérida fue exhibido por una vecina, quien compartió que tras recibir su propiedad, comenzó a vivir una mala experiencia debido a filtraciones de agua por las lluvias, caída del mobiliario instalado, además de percatarse que las paredes se encontraban rellenas de papel.

Fue el usuario de TikTok @estructura.mid quien exhibió en su cuenta el testimonio de una vecina, quien dio detalles sobre su experiencia al comprar una casa del Infonavit a cargo de una empresa constructora de la entidad.

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En el video se expuso el testimonio de la vecina junto a los daños que se han reportado en su vivienda a un año de recibirla en Caucel, donde declaró que los techos ya registran graves filtraciones de agua en la Temporada de Lluvias.

Otra situación fue parte del mobiliario instalado de origen como percheros en los baños y tarja de la cocina, la cual ya se encuentra en peligro de caer debido a que fue mal colocada.

Sin embargo, lo que más le causó indignación fue que al intentar instalar un aire acondicionado, su pared registró una grave abertura, además de que se percataron que el interior del muro estaba relleno de papel.

Otro testimonio de una vecina fue la mala colocación de los tinacos, pues les fue entregado uno de 400 litros que apenas brinda agua a dos personas, sin posibilidad de atender a una familia de al menos cuatro personas. Al solicitar información a la constructora para saber si se puede instalar uno de mayor capacidad, les explicaron que sería imposible debido a que la estructura de la casa no lo soportaría.

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También, una situación que destacó, que que la casa fue levantada con armex de 10 centímetros, lo cual, al ser una estructura débil, hace imposible que en la propiedad pueda construirse un segundo piso.

"Básicamente lo que estás comprando aquí es el terreno y un montón de problemas", declaró la vecina de Caucel, quien hizo un llamado a personas interesadas en adquirir una propiedad, a revisarla con cuidado antes de hacer una mala inversión.