Productor del documental de Paco Stanley responde a su hijo Paul.

Juan Carlos Uribe, productor de la nueva serie de Paco Stanley, rompió el silencio y respondió a las críticas de Paul Stanley, hijo del fallecido conductor. Esto debido a que el hijo comentó que la serie solo buscaba hacer ganancias con el nombre de su padre, comentarios que encendieron las redes sociales.

En el marco del 27 aniversario luctuoso de Paco Stanley que fue conmemorado este 7 de junio de 2026, el caso ha vuelto a cimbrar el mundo del espectáculo en México debido al anuncio de un nuevo proyecto documental titulado "Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley".

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¿Qué dijo el productor de “Testigos” a comentarios de Paul?

Al enterarse del desarrollo de este nuevo material, Paul Stanley reaccionó con visible molestia y desinterés, acusando que se sigue lucrando de manera recurrente con la tragedia de su padre. “Nada más están ganando dinero a costa de mi jefe” declaró el conductor a los medios.

Durante las entrevistas de promoción y la conferencia de prensa del proyecto, Juan Carlos Uribe fue cuestionado directamente sobre los señalamientos de Paul. Lejos de buscar confrontación, el productor atajó la crítica validando la naturaleza comercial de la industria, pero defendiendo el valor periodístico de su investigación.

Uribe reconoció abiertamente el factor económico sin tapujos: "Lo que [los testigos] quieren decir es la verdad, cualquier tipo de historia como esta va a tener lucro". Tras esto; el productor recordó el impacto histórico del presentador, justificando el interés periodístico en este nuevo documental.

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